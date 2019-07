Una proposta di legge dei Dem vuole far fuori la valuta di Facebook Libra sul nascere

Brutte notizia per Facebook: i democratici vogliono presentare una proposta di legge che intende vietare alle grandi piattaforme tech (leggasi Facebook, appunto) la possibilità di offrire servizi finanziari di qualsiasi tipo. Incluso, ça va sans dire, Calibra — il wallet con cui l'azienda spera di fare profitto su Libra.

Da quando Facebook ha lanciato —assieme agli altri 28 membri della Libra Association— l'idea di una criptovaluta centralizzata e permissioned, la politica non ha perso un istante per attaccare il progetto. Immediate le reazioni bipartisan, con una politica (comprensibilmente) spaventata di aprire uno scenario dove le nazioni perdono il monopolio dell'emissione di valuta.

Trump recentemente ha detto che Facebook non potrà fare la banca almeno che, beh, non richieda l'autorizzazione per operare come una banca. E poco importa se i suoi servizi saranno rivolti al mercato interno, a quegli emergenti, o a qualsiasi altro Paese. Deve fare la trafila prevista dalla legge seguita da ogni altra banca. Punto. Ah, e nella stessa occasione ne ha approfittato per sparare a zero sui bitcoin.

La nuova proposta di legge si chiama Keep Big Tech Out of Finance Act. Forse i democratici peccano di poca fantasia, ma quanto a chiarezza di intenti davvero nulla da dire.

Se la proposta, così come è stata formulata, venisse approvata dal Congresso, Facebook non avrebbe nessun'altra possibilità se non quella di staccare Calibra dalla sua organizzazione aziendale.

La proposta non è ancora stata presentata formalmente, ed è in fase di lavorazione. The Verge ha comunque messo mano su una bozza del ddl. È interessante vedere la definizione data dai membri del congresso liberal al concetto di "large platform". Rientrerebbero nella categoria le aziende tecnologiche con un fatturato globale superiore ai 25.000.000.000$ e prevalentemente attive nell'offerta al pubblico di un marketplace, un exchange o una piattaforma per connettere terze parti.

Una definizione in cui rischiano di cadere, nota The Verge, anche PayPal e altri servizi simili. A patto che fatturino più di 25 miliardi di dollari, ovviamente.