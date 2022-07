Una proposta di legge per proteggere chi ha prove dell'esistenza degli UFO

Il repubblicano Mike Gallagher è riuscito ad introdurre un importante emendamento al National Defence Authorization Act 2023, per la protezione degli informatori in materia di Unknown Flying Object (UFO) e Unidentified Aerial Phenomena (UAP).

Secondo Gallagher gli UFO esisterebbero ma la paura delle persone nel rendere le varie informazioni pubbliche, spingerebbe queste a tacere e a non rivelare le informazioni in loro possesso. Si tratta, secondo la sua opinione, anche di militari che sono a conoscenza di fatti inspiegabili, o diretti interessati di strani avvistamenti che tuttavia, per timore di infrangere le leggi federali degli USA sui segreti, continuano a vivere come se niente fosse stato visto o sentito.

L'obiettivo dell'emendamento è perciò quello di proteggere tali presunti informatori affinché questi non vengano puniti in caso di informazioni segrete rese note. Perciò, rivelare insolite apparizioni o molto più semplicemente rendere noti dei fatti, non andrebbe più a violare le leggi federali sulle informazioni riservate, ed inoltre bisogna sottolineare che affinché vengano rese pubbliche, sarà comunque obbligatorio un accertamento da parte di un team di esperti affinché vengano prevenute le cosiddette "segnalazioni pubbliche non autorizzate".

Anche la NASA appare impegnata sullo studio del tema. Nel prossimo autunno infatti partirà una ricerca scientifica sui dati sin ora raccolti ed in possesso, inerenti gli ufo e gli UAP. Si tratta quindi di una proposta che desterà sicuramente molto scalpore e discussione fra esperti e non, perché potrebbe forse illuminare e dare risposta più velocemente ai tanti "inspiegabili perché" rimasti irrisolti. Tuttavia, affinché un emendamento venga convertito in legge bisogna attendere un lungo iter. Non ci resta quindi che aspettare.

Ecco nel mentre, due video inediti proprio sugli UFO.