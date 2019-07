La proposta del PD: 'voto elettronico per far votare gli studenti fuorisede'

Una nuova proposta di legge del PD spera di risolvere l'annoso problema del voto dei fuorisede. Gli studenti universitari sono costretti a tornare nel Comune di residenza per votare, ma spesso questo ha costi insostenibili. Il Ddl prevede due meccanismi diversi, differenziando tra Referendum e elezioni politiche.

Nel primo caso, i Dem vogliono permettere ai fuorisede di votare nel Comune di domicilio — dove studiano, in altre parole. Se la proposta diventasse legge, gli studenti potrebbero richiedere la possibilità di cambiare seggio, provvisoriamente, attraverso una procedura online, previa identificazione tramite SPID.

Questione diversa, e più macchinosa, per le elezioni politiche. In questo caso i democratici propongono di consentire il voto per corrispondenza, come avviene oggi per gli italiani all'estero. I voti, tuttavia, non finirebbero nel calderone della circoscrizione estero, ma dovrebbero venire conteggiati nelle circoscrizioni di residenza degli studenti. Una soluzione che rischia di aggravare, e di molto, le procedure di spoglio elettorale, ci viene da pensare.

Ma si tratta di una misura temporanea, perché l'obiettivo finale potrebbe essere quello di consentire agli studenti fuorisede di votare tramite voto elettronico — che tuttavia presenta tutta una serie di criticità di cui vi abbiamo parlato in più occasioni. Va detto che obiezioni simili (sulla segretezza e sulla personalità del voto) sono state mosse da diversi costituzionalisti anche contro il voto per corrispondenza, quindi in assenza di una alternativa migliore, potremmo dovercene fare una ragione.

Domanda speriamo non fuori luogo: ma è davvero così difficile istituire dei seggi speciali nelle Università, evitando tanto il voto via posta (che ha dei problemi) che quello elettronico?