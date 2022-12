Proposto nuovo metodo di volo spaziale più veloce, prende ispirazione da un animale

Un team di ricercatori ha proposto una nuova idea per una rapida propulsione spaziale che utilizza il volo dinamico. Nel loro studio viene proposta l'idea di applicare il volo dinamico utilizzato da diversi uccelli ad un modo di viaggiare nello spazio più rapido.

Uno dei problemi dei viaggi spaziali non riguarda solo l'efficienza di arrivare in orbita (gli ascensori spaziali potrebbero aiutarci nell'impresa), ma anche la velocità con cui possiamo raggiungere le varie destinazioni nel nostro Sistema Solare.

In un nuovo studio dell'Università McGill, i ricercatori hanno trattato nuovi, diversi approcci ai viaggi spaziali per incrementarne la velocità. Tra questi, anche le vele solari; gli esperti hanno preso in considerazione vele solari magnetiche, elettriche e al plasma, ognuna con i suoi pro e contro. L'idea presentata nello studio è quello di applicare il volo dinamico alle vele, alimentando così il veicolo spaziale.

Il volo dinamico non è un concetto nuovo; si tratta di una tecnica di volo utilizzata dagli uccelli da milioni di anni (come l'albatros), in cui viene sfruttata l'energia ottenuta dallo spostarsi avanti e indietro tra masse d'aria di diversa velocità.

In modo analogo, questo concetto può essere applicato al volo spaziale, sfruttando i venti solari anziché l'aria. L'idea degli scienziati è di costruire un veicolo in grado di servirsi del "termination shock", una zona dello spazio turbolenta dove il vento solare rallenta di velocità. Ovviamente per raggiungere queste zone (molto remote nel Sistema Solare) è necessaria un'altra forma di energia.

I ricercatori suggeriscono di utilizzare un'antenna ad onde al plasma, in grado di ricavare energia dal materiale interstellare. Combinando entrambe le tecnologie, sarebbe possibile raggiungere destinazioni come Giove in pochi mesi piuttosto che anni.

Secondo gli scienziati, questo potrebbe essere il primo passo per la realizzazione di un vero viaggio interstellare verso altri sistemi solari. Un potenziale obiettivo? Il più antico sistema solare della Via Lattea vicino a noi.