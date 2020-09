I proprietari di gatti rientrano in cinque categorie ben distinte

Un team di scienziati dell'Università di Exeter ha condotto uno studio su 56 proprietari di gatti, alcuni provenienti da zone rurali del Regno Unito e alcuni dalle aree urbane. Il motivo è per capire l'impatto dei gatti sulla fauna selvatica, poiché ogni anno uccidono un gran numero di uccelli, piccoli mammiferi e rettili.

Certo, la maggior parte dei gatti domestici uccide pochissimi animali selvatici, ma con una popolazione di circa 10 milioni il loro impatto anche se minimo è importante. La maggior parte dei proprietari trova che gli animali morti portati a casa siano uno spiacevole promemoria del lato selvaggio del loro animale domestico. Solo i gatti in Australia, infatti, uccidono più di 2 miliardi di creature ogni anno.

"Sebbene abbiamo trovato una serie di punti di vista, la maggior parte dei proprietari di gatti del Regno Unito ha apprezzato l'accesso all'aperto per i propri gatti e si è opposta all'idea di tenerli all'interno per prevenire la caccia", ha dichiarato l'autrice principale dello studio, la dottoressa Sarah Crowley. "Tuttavia, solo uno dei tipi di proprietari considerava la caccia positiva, suggerendo che gli altri potrebbero essere interessati a ridurla in qualche modo."

Attualmente vengono utilizzati diversi sistemi per evitare al gatto di essere un killer di fauna selvatica, come lo speciale collare "BirdsBeSafe" o un meno invasivo campanellino. Crowley e colleghi hanno esaminato l'efficacia di queste e altre nuove misure, intervistando - da questo nuovo punto di vista - anche i proprietari.

La scoperta della preoccupazione di molti proprietari di gatti nel Regno Unito riguardo la conservazione della fauna selvatica e dell'impatto dei loro gatti su di essa, suggerisce che alcuni proprietari siano ricettivi a impiegare modi amichevoli per ridurre questa abitudine felina. "I giusti interventi potrebbero migliorare gli sforzi di conservazione della fauna selvatica, mantenere un buon benessere mentale del gatto e, allo stesso tempo, migliorare il rapporto gatto-uomo", ha affermato la dott.ssa Sarah Ellis, responsabile di iCatCare Cat Advocacy.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Frontiers in Ecology and the Environment, ha identificato 5 tipi di proprietari: