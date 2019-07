I proprietari di Oneplus 7 Pro stanno ricevendo delle notifiche di spam in cinese

Nel momento in cui stiamo scrivendo, l'account Twitter di supporto non ha diffuso alcun tipo di comunicato sulla questione . Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni a riguardo.

Come vi mostriamo in calce, le notifiche includono messaggi confusi : uno composto da caratteri latini ed un altro in cinese. Se si tenta di aprire uno dei due banner facendo tap, lo smartphone prova ad aprire un browser che però non riesce a trovare. La maggior parte degli utenti che hanno inviato le segnalazioni riferiscono di averle ricevute su OnePlus 7 Pro , l'ultimo smartphone top di gamma della società cinese, ma non è escluso che siano interessati anche altri modelli.

Numerosi proprietari di OnePlus 7 Pro stanno segnalando tramite Twitter di aver ricevuto due notifiche di spam contenenti una serie casuale di lettere . Al momento il produttore non ha riconosciuto in via ufficiale il problema, ma una dichiarazione potrebbe arrivare prossimamente.

Did @oneplus just get hacked? What's up with these push notifications? Anyone else? pic.twitter.com/0Kox7AKosd — Nicole Scott in Berlin (@Nicole_Scooter) 1 luglio 2019