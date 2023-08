Proprietari scioccati da stampanti 3D che stampano sole durante la notte

I proprietari di stampanti 3D dei modelli X1C e P1P della Bambu sono rimasti senza parole dopo che, durante la notte, i loro dispositivi hanno iniziato a creare da sole delle stampe in tre dimensioni. Sì, è tutto vero ed è successo recentemente, in quello che sembra essere l'inizio di un film fantascientifico.

Non si tratta solo di un innocuo scherzo: alcune di queste stampanti hanno addirittura iniziato a danneggiarsi, distruggendo parti costose come l'ugello e la superficie di stampa. Il caos è stato talmente grande che i proprietari hanno iniziato a condividere le loro esperienze sconcertanti su subreddit dedicati, cercando di capire cosa fosse realmente accaduto.

La risposta, come si è scoperto, è stata un'interruzione del servizio cloud della Bambu. L'azienda ha spiegato che un'imprevista interruzione del cloud ha causato un "ingorgo di lavori", con le richieste di stampa inviate ripetutamente anche dopo il ripristino del servizio. In pratica, i lavori che sono rimasti "intrappolati" all'interno dei server della compagnia durante il malfunzionamento hanno avuto un avvio ritardato, scatenando un effetto domino di disastri.

Sebbene Bambu abbia assunto la "piena responsabilità" per l'incidente, non ha offerto riparazioni o sostituzioni gratuite, lasciando i proprietari sicuramente interdetti: sia per i danni causati sia per il grande spavento dopo aver visto la propria macchina "prendere vita". Fortunatamente per tutti noi, però, nessuna rivola dei robot... almeno per ora!

