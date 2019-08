Il proprietario di 8Chan dovrà testimoniare davanti al Congresso

Per l'ennesima volta uno stragista ha annunciato le sue intenzioni su 8Chan, la versione più anarchica e cattiva di 4Chan. Era successo anche prima della strage di Christchurch. Ora il proprietario della piattaforma dovrà risponderne davanti al Congresso degli Stati Uniti.

Il sito nasce per gioco, dall'intuizione del 19enne Frederick Brennan —costretto in sedia rotelle per una rara condizione generica— che sarebbe stata divertente una image board dove sono gli stessi utenti a creare i channel, le sezioni dove postare. Al contrario su 4Chan le sezioni sono fisse, con i moderatori che, molto raramente, possono scegliere di aprire di nuove assecondando i desideri degli utenti. Celebre la creazione del canale "Brony" dopo le ricorrenti "shitstorm" dei fan dei My Little Pony.

8Chan rimane quasi deserto per mesi interi. Poi succede l'inaspettato: scoppia il caso Gamergate. 4Chan aveva iniziato a moderare i post contro Zoë Quinn, e le community di hater trovarono riparo nel caotico sito "gemello" di 4Chan, che decise di abbracciare una filosofia libertaria all'insegna della libertà di parola più totale.

Ben presto Fredrick Brennan si rende conto che non è in grado di gestire da solo l'imageboard, e la cede a Jim Watkins, un ex veterano diventato imprenditore, e che all'epoca gestiva già diversi siti per adulti. Uno dei problemi più grandi di 8Chan era che gli utenti postavano frequentemente pornografia illegale, e Watkins aveva già la competenza per tenere a bada il problema.

Ma così non è stato. Non tanto per la pornografia, ma perché 8Chan è diventato uno dei principali covi della peggiore feccia neonazista mondiale. E negli ultimi anni, dai meme ironicamente (?) neonazi, si è passati alle stragi vere e proprie.

Ora Brennan ha ripudiato il sito, (così come CloudFlare) mentre è notizia di oggi che Jim Watkins sarà costretto a testimoniare davanti al Congresso americano.

"È la terza volta dall'inizio del 2019 che un atto violento di suprematismo bianco è connesso al tuo sito", hanno scritto i membri del congresso Bennie Thompson e Mike Rogers — che siedono rispettivamente alla sinistra e alla destra dell'emiciclo. "Gli americani meritano di sapere cosa state facendo per contenere la proliferazione di contenuti estremisti su 8Chan tu e gli altri membri dello staff, ammesso che stiate facendo qualcosa".

Nel 2019 due cittadini americani e uno neozelandese hanno aperto il fuoco su degli innocenti dopo aver frequentato assiduamente i channel politici di 8Chan. Tutti e tre hanno annunciato l'inizio della strage sull'imageboard. Il primo caso in California, dove è stato fatto un massacro all'interno di una Sinagoga. Poi la strage di Christchurch, e, quindi, quella di El Paso contro la comunità latina.