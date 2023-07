Proscenic presenta Floobot M9, il robot che aspira, pulisce si svuota da solo

Proscenic annuncia oggi il lancio del nuovo Floobot M9, il nuovo robot di fascia alta che mixa aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo. La new entry della gamma vuole rappresentare un ottimo alleato nell’esperienza di pulizia domestica e mixa una serie di tecnologie all’avanguardia.

Rispetto ai predecessori, l’M9 sfoggia un nuovo sistema di doppi moci rotanti che con una rotazione di 120 RPM, pressione verso il basso fino a 6N sono in grado di pulire attivamente lungo il percorso anche i residui e le macchie più ostinate. I tre livelli di flusso d’acqua sono regolabili e consentono di personalizzare l’umidità dei mop in base alle singole esigenze. Con una copertura dell’aria più ampia inoltre viene garantita una pulizia più efficiente, risparmiando tempo e fatica.

Presente anche una base di svuotamento automatico con sacco per la polvere monouso da 2,5 litri. Il robot ha un’autonomia di circa 60 giorni e grazie ad una batteria da 5200 mAh garantisce fino a 250 minuti di aspirazione continua. Inoltre, è anche in grado di raggiungere un’altezza di 20mm per muoversi in casa senza interruzione. Il sensore LiDAR consente di scansione e mappare la casa creando fino a 5 mappe da visualizzare sull’app Proscenic.

Il robot può essere controllato anche tramite comandi vocali con Alexa, Google Home e Siri Shortcuts.

Proscenic Flooboot M9 è disponibile su Amazon 477,04 Euro applicando il coupon da 50 Euro ed inserendo il codice “M9M9M9M9”. Di listino il prezzo è di 549 Euro.