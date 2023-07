Proscenic, che sconti per il Prime Day! Aspirapolvere e robot fino al 40% in meno

Mentre Amazon si prepara al Prime Day, tantissime aziende ufficializzano le loro offerte in vista delle giornate di sconti dell'11 e del 12 luglio. Anche Proscenic prenderà parte al Prime Day, con una serie di interessanti sconti su robot aspirapolvere, lavapavimento e aspirapolvere senza fili: le offerte arrivano fino al 40%!

Partiamo con l' aspirapolvere senza fili Proscenic DustZero S3, che sarà scontato, in occasione del Prime Day, dai 399 Euro di listino a soli 339 Euro, con uno sconto del 16%, pari a 60 Euro. La più importante caratteristica di DustZero S3 è proprio la sua capacità di raccogliere e conservare automaticamente la polvere, con grandi vantaggi in termini di igiene e pulizia: è infatti dotato di un vano completamente sigillato, che consente di rimuovere con estrema facilità il sacchetto per la polvere, e di grande dimensione, che può contenere fino circa 30 giorni di polvere.

Passiamo poi ai robot aspirapolvere intelligenti Floobot X1 e V10, che durante il Prime Day saranno in offerta rispettivamente a 369 Euro (il 26% in meno del MSRP, pari a 499 Euro) e a 239 Euro (contro un MSRP di 399 Euro). Entrambi i dispositivi sono dotati di sistema di lavaggio ad alta frequenza Vibright e possono pulire in autonomia fino a 30 giorni consecutivi. L’X1 si distingue dal “fratello” V10 per essere dotato di base di svuotamento automatico.

Abbiamo poi il robot aspirapolvere lavapavimenti Proscenic 850T, che nel Prime Day scenderà dal MSRP di 239 Euro a un prezzo di 169 Euro, il 30% in meno. Proscenic 850T ha una potenza di aspirazione molto elevata, pari a 3000 Pa, e consente di aspirare facilmente polvere, capelli e qualsiasi tipo di sporcizia. Inoltre, consente di lavare e aspirare allo stesso tempo, grazie al suo contenitore 2-in-1.

Tra gli aspirapolvere senza fili, invece, in offerta abbiamo il P12, il P11 Smart e il P11 Animal. I tre aspirapolvere sono rispettivamente in sconto a 169,15 Euro (il 30% rispetto al MSRP, pari a 239 Euro), a 169 Euro (contro i 239 di listino) e a 139 Euro (a confronto con un MSRP di 199 Euro). Il "top di gamma" della linea, il Proscenic P12, è dotato di una spazzola a rullo anti-groviglio potenziata e di un motore brushless che gli garantisce un’aspirazione da 3.300 Pa e raccoglie efficacemente dal pavimento qualsiasi tipo di sporcizia.

Infine, in offerta abbiamo anche il WashVac F20, un aspirapolvere wet & dry senza fili che aspira, lava e asciuga in un unico passaggio. Grazie ai suoi due serbatoi, il prodotto integra aspirazione e lavaggio in una sola azione, semplificando la pulizia su tutti i tipi di pavimenti. Il device garantisce fino a 45 minuti di autonomia in modalità Smart. Il WashVac F20 verrà scontato, durante il Prime Day, da 399 a 299 Euro, il 25% in meno!