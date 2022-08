Il prosciugamento di questo lago a causa della siccità porta alla luce oscuri segreti

La siccità ha colpito molte parti del mondo e perfino nel Nord Italia si sta parlando di razionamento idrico. Non è uno scherzo e sono numerosi fiumi e laghi che sono quasi completamente evaporati... mentre alcuni di questi - così come il Lake Mead Swim Beach vicino Las Vegas - portano alla luce oscuri segreti.

Con il ritiramento delle acque, infatti, sono stati ritrovati numerosi scheletri umani e, giorno dopo giorno, la loro quantità aumenta sempre di più. Da maggio - riportano le autorità - sono stati trovati cinque mucchi di ossa, tra cui i resti di un corpo contenuti all'interno di un barile che si trovava all'interno dello specchio del lago.

Non solo: i funzionari hanno perfino rivelato una barca risalente alle seconda guerra mondiale e la valvola di aspirazione originale del lago degli anni '70. Macabri ritrovamenti a parte, quella della siccità non è per nulla una buona notizia. Il lago Mead rappresenta il più grande bacino idrico del paese insieme alla diga di Hoover e, dall'inizio di quest'anno, il livello è sceso del 27%.

A causa di questa mancanza sono stati pesantemente colpiti i mezzi di sussistenza di milioni di persone in sette stati poiché il lago funge da importante fonte di acqua potabile per il sud-ovest. I funzionari degli Stati Uniti hanno già annunciato pesanti tagli alle fonti idriche per gli stati circostanti, mentre il peggio deve ancora arrivare con le future "mega-siccità".