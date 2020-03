Nella prossima decade, la NASA ha intenzione di concentrarsi sulla difesa planetaria

Ogni 10 anni, gli scienziati dal National Academies of Sciences e della NASA discutono sulle priorità scientifiche a lungo termine dell'agenzia spaziale americana. Recentemente, infatti, si sono discussi gli argomenti dei prossimi 10 anni, che andranno a coprire gli anni dal 2023 al 2032.

Per la prima volta in assoluto, una delle priorità è stata riservata alla difesa planetaria, nonché alla scienza planetaria e all'astrobiologia. La NASA, dal canto suo, sta già programmando di lanciare la sua prima missione per la difesa planetaria, chiamata Double Asteroid Redirection Test (DART), nel luglio del 2021. Questa astronave si scontrerà con la "luna" di un asteroide binario chiamato Didymos nel settembre 2022. Un secondo progetto di difesa planetaria, per un telescopio a infrarossi spaziali chiamato Near-Earth Object Surveillance Mission, è in programma al lancio già nel 2025.

Una seconda aggiunta chiave alla dichiarazione è quella di considerare i modi in cui le tre discipline potranno beneficiare del programma di esplorazione umana della NASA, in particolare del programma Artemis che mira a far sbarcare gli astronauti sulla Luna nel 2024. "Ci sono molte capacità che l'esplorazione umana può apportare e abilitare all'esplorazione planetaria", ha affermato il direttore della NASA Planetary Science Division, Lori Glaze.

A partire dal mese prossimo, gli scienziati concentrati su scienza planetaria, difesa planetaria e astrobiologia dovranno presentare i loro progetti. I risultati completi della consultazione, però, richiederanno molto più tempo per essere confermati: il progetto di relazione è previsto per il completamento nell'ottobre 2021 e il rapporto finale per la pubblicazione nel marzo 2022 durante la conferenza Lunar and Planetary Science.