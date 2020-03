La prossima gamma di smartphone OnePlus punterà sul 5G, parola del CEO Pete Lau

Dopo la Snowbot Battle, arriva un altro annuncio da parte di OnePlus. Infatti, l'azienda cinese ha svelato che la sua prossima gamma di smartphone punterà sul 5G.

In particolare, stando a un comunicato stampa giunto in redazione, Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus, ha dichiarato: "Questa è un tappa fondamentale sia per OnePlus sia per i nostri utenti. Siamo orgogliosi di essere tra i primi produttori di smartphone a offrire una gamma completa con connessione 5G, in arrivo con l'occasione del nostro prossimo lancio. [...] OnePlus ha raggiunto molti primati con il 5G e questa volta non farà eccezione".

OnePlus ha voluto inoltre ribadire di essere stata più volte in prima linea per quanto riguarda il comparto connettività degli smartphone. D'altronde, il primo dispositivo della società cinese è stato un telefono 4G, lanciato in una fase iniziale del periodo di transizione dal 3G al 4G. Adesso, l'azienda vuole puntare al 5G.

"Crediamo che, dopo l'alba dell'era 5G, la smartphone experience subirà un notevole sviluppo. [...] La bassa latenza del 5G e i servizi cloud potenziati ci aiuteranno senza dubbio a raggiungere un'esperienza veramente interconnessa, fornendo al contempo sviluppi entusiasmanti in aree come il gaming che sono di vitale importanza per i nostri utenti più esperti", ha concluso Lau.

La società cinese afferma di aver iniziato le sue ricerche in campo di 5G già nel 2016 e di aver accumulato grande esperienza e tecnologie all'avanguardia per affrontare la commercializzazione e produzione di massa di smartphone pronti per la nuova era della connettività. Per quanto riguarda la gamma OnePlus 8, vi consigliamo di dare un'occhiata agli ultimi rumor.