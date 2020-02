La prossima missione della NASA studierà Venere, Io (la luna di Giove) o Tritone

La NASA (che ha visto un grande aumento del suo budget) ha grandi progetti per il futuro: dal ritorno sulla Luna e, successivamente, su Marte. Oltre questi obiettivi primari, però, l'agenzia spaziale americana ha anche degli obiettivi "secondari" e "terziari".

Nello specifico, l'agenzia spaziale ha recentemente assegnato 3 milioni di dollari per lo sviluppo di alcune missioni di esplorazione del sistema solare. Due team scientifici hanno lo sguardo puntato su Venere, uno è focalizzato sul Io, la luna vulcanica di Giove, mentre l'ultimo team vuole esplorare Tritone, una luna di Nettuno. "Queste missioni hanno il potenziale di trasformare la nostra comprensione di alcuni dei mondi più attivi e complessi del sistema solare", afferma Thomas Zurbuchen della NASA. "L'esplorazione di uno di questi corpi celesti aiuterà a svelarne i segreti."

Missioni del genere sono considerate "piccole", con un massimo di 450 milioni di dollari di budget. Delle quattro squadre selezionate oggi, infatti, non più di due saranno interamente finanziate. I milioni recentemente assegnati verranno utilizzati per sviluppare un piano della missione nel corso di nove mesi, che sarà presentato infine alla NASA.

Le missioni sono: VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy), che ha lo scopo di mappare la superficie di Venere e raccogliere dati sulla diversità del pianeta; DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging Plus), che vuole concentrarsi sui gas che circondano Venere; IVO (Io Volcano Observer), una missione che vuole osservare da vicino l'estremo vulcanismo di Io, la luna di Giove; e infine Trident, che ha lo scopo di studiare la superficie della luna e cercare, se esiste, il suo oceano sotterraneo.

Per scoprire quale missione arriverà alla fase successiva dovremo aspettare ancora un anno. Nel frattempo, sono aperte le scommesse.