La prossima grande mossa di Apple sarà un App Store per l'IA di iOS 18

Per molti, iOS 18 sarà davvero il più grande aggiornamento di sempre per iOS anche a livello di novità dal fronte della personalizzazione. Tuttavia, è innegabile che il focus prioritario sia per l’intelligenza artificiale e la notizia che arriva oggi lo conferma ulteriormente.

Secondo quanto affermato da Ben Reitzes, Apple nel corso della WWDC 2024 potrebbe anche annunciato il lancio di un App Store dedicato all’IA. Non è chiaro il suo funzionamento, e lo stesso ricercatore afferma che “a giugno dovremmo iniziare a vedere le basi di questo nuovo App Store, ma capiremo anche come funzionerà con l'intelligenza artificiale, come acquistare app AI tramite l'App Store” ed altro.

Qualora dovesse trovare conferma, si tratterebbe di una novità assoluta per il settore, dal momento che mai prima d’ora si era parlato del possibile lancio di un App Store dedicato esclusivamente alle applicazioni dedicate all’intelligenza artificiale. L’all-in che Apple intende effettuare sull’IA nel corso del 2024 però non stupisce e questo nuovo Store potrebbe fare da apripista anche per altri competitor.

Secondo le indiscrezioni trapelate qualche giorno fa, Apple intenderebbe affidarsi a Gemini per l’IA e per alimentare alcune nuove funzionalità in arrivo su iPhone nel corso del 2024, mentre per la Cina dovrebbe fare affidamento ad Ernie Bot di Baidu.

