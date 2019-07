Prossimamente sulla Stazione Spaziale Internazionale verrà coltivato il peperoncino

L'ambiente sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sta per diventare "più caldo". Gli scienziati della NASA invieranno a novembre delle piante di peperoncino Española (Capsicum annuum).

"Stavamo cercando varietà di piante che non diventassero troppo alte e molto produttive negli ambienti controllati che utilizzeremmo nello spazio", ha dichiarato Ray Wheeler, botanico della NASA, al giornale Rio Grande Sun.

Ci sono migliaia di tipi diversi di peperoncino, e la varietà Española è stata scelta perché, oltre a crescere ad alta quota, ha periodi di crescita brevi e può essere facilmente impollinata. "Gli astronauti hanno spesso espresso il desiderio di cibi più speziati e saporiti, inoltre, molti peperoni sono molto ricchi di vitamina C, che è importante per le diete spaziali" ha detto Wheeler.

Le piante hanno diversi problemi a crescere in ambienti di microgravità, poiché le radici usano tipicamente la gravità terrestre per orientarsi. Così, usando speciali tipi di luce e altre tecniche, gli scienziati sono riusciti a far crescere le piante con successo all'interno dell'ISS.

Nei viaggi lunghi, come quello per Marte, sarà importante riuscire a ottenere cibo fresco. "Possiamo costruire tutti i razzi che vogliamo per andare su Marte, ma non funzionerà a meno che non avremo cibo da mangiare", ha detto Bida Jacob Torres, uno scienziato dell'orticoltura della NASA.

I ricercatori stanno lavorando per riuscire a creare una diversa varietà di colture nello spazio, concentrandosi in particolare sull'avere un'ampia varietà di nutrienti e vitamine. Elemento fondamentale per i viaggi spaziali futuri.