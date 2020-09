Ecco le prossime bellezze astronomiche del cielo di settembre

Il cielo di settembre ha interessanti spettacoli serali da offrire, persino con qualche marcia in più rispetto ai mesi estivi: ha l’indubbia qualità di mostrare ancora i pianeti e gli asterismi visibili ad agosto, ed in più è favorito da temperature generalmente più fresche, che rendono felici osservatori e strumentazioni.

Ancora pochi giorni e terminerà anche l’estate astronomica, facendoci passare in autunno alle ore 15:15 del 22 settembre, ovvero il giorno dell’equinozio. Per gli appassionati di astronomia e di cieli stellati però, non è ancora il momento di dire addio alle belle serate: i cieli notturni settembrini di questo fine 2020 offriranno notevoli spettacoli, godibili tranquillamente anche a occhio nudo.

Sciame meteorico : il picco dell’anno per quanto riguarda le stelle cadenti, si sa, è il mese di agosto (dove le Perseidi la fanno da padrona per quasi tutto il mese). Settembre, tuttavia, ha qualche piccola cartuccia da sparare, concedendoci il rimasuglio delle “Aquaridi”, ma soprattutto il picco delle “ Perseidi di Settembre ”: un piccolo sciame meteorico che mostrerà il suo picco il giorno 9 ;

: delle varie congiunzioni planetarie ve ne abbiamo già parlato in precedenza. Capitano spesso e sprigionano sempre una certa suggestione e apprezzamenti. Il potremo assistere ad una danza stellare tra il nostro satellite e due giganti gassosi del sistema solare. Basterà tenersi pronti in direzione , poco dopo le 20:30 (prima che gli astri tramontino o diventino troppo bassi sull’orizzonte); Congiunzione Luna-Marte : il giorno 5 settembre entra in scena, dopo un lungo periodo di assenza, il nostro vicino Marte – rimasto a lungo invisibile durante quasi tutto il periodo estivo – con una congiunzione insieme alla Luna. I due corpi celesti saranno estremamente vicini, ma bisognerà aspettare almeno la mezzanotte per godere di una buona visuale in direzione E-SE;

In generale settembre permetterà di godere a lungo della compagnia dei pianeti giovani, e in più si aggiungerà Marte, che entrerà nel momento migliore per la sua osservazione. Non mancheremo di ricordarvi volta per volta i più interessanti avvenimenti della volta celeste, così come abbiamo fatto ad agosto.