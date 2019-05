È stato creato un casco spaziale simile a quello usato da Iron Man

Una società specializzata nella creazione di intelligenze artificiali, ha presentato un nuovo tipo di casco in grado di aiutare gli astronauti nella gestione di complesse missioni spaziali.

Il casco in questione, creato da Hypergiant Industries, è molto simile a quello indossato da Iron Man, e sembra essere capace di mostrare agli astronauti le proprie informazioni vitali o diversi avvisi sulla missione in atto.

Il CEO di Hypergiant Industries, Ben Lamm, ha dichiarato a Futurism che il dispositivo in questione, chiamato HyperVSR, potrebbe migliorare la sicurezza degli astronauti, grazie alle informazioni sempre a portata di mano.

"Lo spazio è un ambiente imprevedibile, in cui le sfide possono cambiare drasticamente nel giro di pochi minuti", ha dichiarato Lamm. "Durante queste situazioni, è fondamentale che la sicurezza degli astronauti non sia mai messa in discussione. Abbiamo progettato il nostro casco per consentire agli astronauti di essere aggiornati rapidamente su una determinata situazione, e di valutare la propria salute per migliorare il processo decisionale anche durante le emergenze".

In sostanza, questo dispositivo sarebbe collegato ad un guanto della tuta spaziale di un astronauta, una volta che il casco "si rende conto" che l'astronauta sta osservando il guanto, le varie informazioni utili verranno proiettate direttamente sul display del copricapo ultratecnologico.

L'azienda sembra star lavorando attualmente al software del casco, ma sta anche cercando dei clienti presso agenzie spaziali e militari. Il primo prototipo di questo casco è stato già mostrato a diverse industrie della difesa e, secondo un portavoce, durante l'estate verrà mostrato un altro prototipo a vari funzionari governativi.

Insomma, sembra che questi dispositivi potrebbero agevolare gli astronauti durante le missioni spaziali. Magari potrebbero essere usati insieme alla tute di SpaceX.