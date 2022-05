Nei prossimi cinque anni abbiamo una probabilità del 50% di superare i 1,5 °C

Abbiamo una percentuale del "50 e 50" che le temperature globali superino temporaneamente il limite di 1,5 gradi Celsius sopra i livelli preindustriali nei prossimi cinque anni. Questo è quello che hanno affermato le Nazioni Unite.

"La possibilità che la temperatura globale vicino alla superficie superi 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali almeno un anno tra il 2022 e il 2026 è probabile", ha affermato l'Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite. Una temperatura media di 1,5 °C al di sopra del livello preindustriale annullerebbe l'obiettivo dell'Accordo sul clima di Parigi.

C'è una probabilità del 93% che almeno un anno tra il 2022 e il 2026 diventi il ​​​​più caldo mai registrato (attualmente questo record appartiene al 2016). "Questo studio mostra - con un alto livello di competenza scientifica - che ci stiamo avvicinando notevolmente al raggiungimento temporaneo dell'obiettivo più basso dell'accordo di Parigi", ha affermato Petteri Taalas, capo dell'OMM.

Si prevede che la temperatura media annua globale vicino alla superficie per ogni anno tra il 2022 e il 2026 sarà tra 1,1 ° C e 1,7 ° C superiore ai livelli preindustriali. "Finché continueremo a emettere gas serra, le temperature continueranno ad aumentare", continua Taalas. "Insieme a ciò, i nostri oceani continueranno a diventare più caldi e più acidi, il ghiaccio marino e i ghiacciai continueranno a sciogliersi, il livello del mare continuerà a salire e il nostro clima diventerà più estremo".

