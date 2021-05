Nei prossimi due anni negli USA saranno rilasciate zanzare OGM: ecco perché

Sulle Florida Keys stanno per essere rilasciate centinaia di migliaia di zanzare geneticamente modificate. Lo sforzo fa parte di un piano per frenare le malattie portate da queste creature. Il piano è quello di rilasciare 12.000 di questi insetti a settimana per un totale di 12 settimane, in tutto saranno rilasciate 144.000 zanzare. Per ora.

Questa è la prima volta che delle zanzare geneticamente modificate vengono rilasciate negli Stati Uniti nel tentativo di frenare la diffusione di febbre dengue, Zika e febbre gialla. "Abbiamo bisogno di nuovi strumenti per combattere le zanzare", afferma Andrea Leal, direttore esecutivo del Florida Keys Mosquito Control District.

L'obiettivo è sterminare le popolazioni di Aedes aegypti, un tipo di specie di zanzara comune nelle Florida Keys che diffonde diverse malattie trasmesse dagli insetti. Solo le femmine della specie Aedes aegypti mordono le persone in cerca di sangue per far maturare le loro uova, trasmettendo agli esseri umani la malattia.

Per questo motivo, infatti, le zanzare modificate geneticamente vengono dotate di un gene auto-limitante, che rende gli esemplari femmina dipendenti da un antibiotico, la tetraciclina. Senza questo antibiotico - in poche parole - le femmine muoiono. Questa è solo la prima fase del progetto. Oxitec - la compagnia dietro l'impresa - ha ottenuto un permesso di utilizzo sperimentale dall'Environmental Protection Agency, per rilasciare 1 miliardo di queste zanzare in Florida e Texas nei prossimi due anni.

Si tratta di un metodo rispettoso per l'ambiente e sicuro, anche se i cittadini delle Florida Keys non sono molto contenti di questo rilascio. Ci sono, tuttavia, anche preoccupazioni su come le zanzare del laboratorio interagiranno con gli ecosistemi delle Florida Keys, un luogo che ospita habitat ricchi e sensibili.

Per approfondire ancora di più il discorso vi rimandiamo sul nostro articolo sulla questione.