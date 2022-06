Ecco i prossimi due strani bersagli del telescopio spaziale James Webb

Il James Webb si trova nello spazio e sta aspettando il momento quando inizierà, finalmente, la sua osservazione del cosmo. Adesso il consorzio scientifico del telescopio ha deciso i prossimi due obiettivi che osserverà lo strumento e che si trovano a circa 50 anni luce di distanza dalla nostra posizione.

L'obiettivo sono due piccoli e strani mondi rocciosi, leggermente più grandi della Terra e noti come "super-Terre". No, questi pianeti non sono abitabili ma forniscono un ottimo banco di prova per le future osservazioni dello strumento. In particolare, i due protagonisti delle osservazioni saranno 55 Cancri e LHS 3844 b.

Il primo è praticamente un mondo di magma che orbita intorno alla sua stella ogni 18 ore, mentre il secondo corpo celeste orbita attorno alla sua stella madre una volta ogni 11 ore e, nonostante non sia vicino come 55 Cancri, il pianeta non ha una propria atmosfera. Allora, per quale motivo studiare questi due pianeti?

"[Perché] ci forniranno fantastiche nuove prospettive sui pianeti simili al nostro, aiutandoci a capire l'aspetto e l'evoluzione della Terra primordiale all'inizio della sua storia", ha dichiarato Laura Kreidberg, autrice principale dello studio che sarà condotto con il James Webb e astronoma del Max Planck Institute for Astronomy.

Insomma, dei bersagli sicuramente molto particolari. Nel frattempo, questa immagine creata dallo strumento ha stupito tutti quanti.