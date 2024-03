I prossimi farmaci per l'uomo saranno fatti nello spazio, ecco il motivo

Nel deserto dell'Utah, una capsula spaziale di dimensioni contenute ha fatto il suo ritorno dopo un'avventura orbitale di otto mesi, portando con sé una partita di Ritonavir, farmaco antivirale impiegato contro l'HIV e il COVID-19.

Questo evento segna l'audace esperimento di Varda Space Industries, una startup californiana che ambisce a dimostrare le potenzialità insite nella fabbricazione automatizzata di farmaci nello spazio, aprendo così la via a metodi di sviluppo farmaceutico inediti e più efficienti (a proposito, cosa succede friggendo a gravità zero?).

Lanciata via SpaceX Falcon 9 a giugno 2023, la missione W-1 di Varda non ha solo dimostrato la fattibilità di produrre medicinali oltre l'atmosfera terrestre ma ha anche acceso un faro sulle infinite possibilità che la microgravità offre alla ricerca farmaceutica. Le condizioni uniche dello spazio influenzano profondamente i processi di cristallizzazione di molecole complesse, usate in una vasta gamma di terapie, dalla lotta al cancro alle malattie cardiache, rendendo le strutture cristalline più uniformi, migliorate nella struttura e spesso più grandi.

Questa superiorità strutturale potrebbe tradursi in farmaci più efficaci rispetto a quelli prodotti sulla Terra, apportando benefici non solo in termini di efficacia ma anche nell'intesa dei bersagli molecolari dei farmaci. Tuttavia, le sfide economiche restano un nodo cruciale: se da un lato i veicoli riutilizzabili come il Falcon 9 hanno ridotto i costi di accesso allo spazio, Varda punta a rendere i propri satelliti sempre più versatili e riutilizzabili, con l'obiettivo di abbattere ulteriormente le spese.

La strada per un utilizzo diffuso della microgravità nella produzione farmaceutica è ancora lunga, ma gli orizzonti che si aprono sono vasti e ricchi di promesse, con potenziali che attendono solo di essere esplorati.

