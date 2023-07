I prossimi iPad avranno dei bordi sottilissimi: meno di 2 millimetri, meglio di iPhone 14!

Sappiamo già da tempo che i bordi di iPhone 15 saranno sottilissimi, grazie anche ad un nuovo processo produttivo appositamente realizzato da Apple. Ciò che invece non sapevamo è che il colosso di Cupertino userà il medesimo processo sugli iPad, riducendo le loro "cornici" ai minimi storici nei prossimi mesi.

La notizia arriva ancora una volta da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg e "gola profonda" del mondo Apple, che ha parlato del nuovo processo produttivo di Apple nel corso dell'ultima puntata della sua newsletter "Power On". Secondo Gurman, il processo si chiamerebbe LIPO e dovrebbe ridurre le dimensioni dei bordi di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max fino a 1,5 millimetri, contro i 2,2 millimetri di iPhone 14 Pro e Pro Max.

Ciò significa anche che i bordi di iPhone 15 Pro saranno i più sottili al mondo, risultando superando quelli di ogni altro smartphone in commercio. Pare tuttavia che, al momento, il colosso di Cupertino starebbe incontrando dei problemi a livello di manifattura per la tecnologia LIPO, che però dovrebbero risolversi nel giro di qualche settimana, giusto in tempo per l'inizio della produzione degli iPhone 15 in vista di una commercializzazione prevista per fine settembre.

Se la tecnologia LIPO dovesse risultare sufficientemente affidabile, comunque, pare che Apple la userà anche per gli iPad, presumibilmente a partire dagli iPad Pro OLED del 2024 per poi "scendere" verso le altre lineup, ovvero quelle di iPad Air, iPad "classico" e iPad Mini. La tecnologia LIPO, vale la pena ricordarlo, non è del tutto nuova: al contrario, essa è già stata utilizzata dal colosso di Cupertino su Apple Watch Series 7 e 8.

Ovviamente, la sfida sta nel replicare la medesima tecnologia su schermi più grandi come quelli di un iPhone o di un iPad, ma non è affatto improbabile che il colosso di Cupertino riesca nella propria impresa. Se Apple dovesse veramente ottenere un successo sotto questo punto di vista, dunque, i suoi tablet potrebbero presto diventare i più sottili in commercio.