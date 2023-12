I prossimi iPad Pro potrebbero supportare la tecnologia MagSafe: il retro sarà in vetro?

A quanto pare, Apple intende portare la tecnologia MagSafe che da tempo è disponibile su iPhone, anche sulla prossima generazione di iPad Pro in arrivo nei negozi nel corso del 2024. L’indiscrezione arriva a diversi mesi di distanza da altri rumor di questo tipo che parlavano del possibile arrivo di questa feature sul tablet.

Il giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, addirittura già nel 2021 aveva parlato di una Apple che stava prendendo in considerazione l’idea di implementare una scocca posteriore in vetro per iPad Pro del 2022, proprio per aprire le porte alla ricarica wireless. Tuttavia, come abbiamo potuto vedere alla fine questo progetto non ha visto la luce, ma nel 2024 la situazione potrebbe cambiare.

Gurman infatti ha affermato specificamente che Apple sta testando un sistema MagSafe per iPad Pro che potrebbe consentire di ricaricarlo magneticamente, ma non è da escludere che Apple stia al lavoro anche su qualche tipo di accessorio ad hoc per ampliare l’esperienza del tablet.

Secondo i rumor emersi nelle passate settimane, gli iPad Pro 2024 non saranno OLED, ma nelle ultime ore si è rafforzata l’ipotesi secondo cui i prossimi modelli di tablet della gamma Pro avranno schermi OLED da 11,1 e 13 pollici. Ovviamente vi invitiamo a prendere con le pinze tali rumor.