I prossimi telescopi spaziali riveleranno centinaia di pianeti interstellari

La Via Lattea ospita miliardi di pianeti in orbita attorno a miliardi di stelle. Non tutti questi pianeti, però, sono legati dal vincolo gravitazionale di una stella. In questo caso vengono chiamati "pianeti interstellari", un corpo celeste che viaggia tutto solo nel freddo del cosmo.

Questi mondi potrebbero essere stati "cacciati" dal loro sistema per diversi motivi. Sono stati già trovati pianeti del genere, ma le informazioni a nostra disposizione sono ancora abbastanza limitate. La nostra conoscenza su questi corpi celesti potrebbe migliorare esponenzialmente dopo il lancio di due telescopi nel 2020, secondo un recente articolo pubblicato sul The Astrophysical Journal Letters.

Osservare questi pianeti è molto difficile senza una stella (studiarli direttamente è impossibile perché deboli e poco luminosi). Tuttavia, i futuri telescopi spaziali potrebbero offrire agli astronomi l'opportunità unica di esaminare questi pianeti, rilevando gli effetti di questi mondi sullo spazio circostante.

Tutto questo sarà possibile combinando le osservazioni del telescopio spaziale Euclid e del Wide Field Infrared Survey Telescope. La combinazione di questi strumenti potrebbe permettere agli astronomi di stimare le masse di alcuni di questi mondi.

In che modo? Quando un pianeta interstellare passa davanti a una stella, la massa del corpo celeste piega parte della luce proveniente dall'astro. Questa è la stessa tecnica usata per osservare i buchi neri; gli astronomi chiamato il fenomeno lente gravitazionale. Per gli oggetti a bassa massa, come ad esempio i pianeti, l'effetto viene chiamato microlente gravitazionale.

In futuro insomma, questi pianeti vagabondi non avranno più alcun segreto.