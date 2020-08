Il prossimo Air Force One potrebbe raggiungere velocità Match 5: Lodra-New York in 90 min

Il famosissimo Air Force One, l'aereo riservato al Presidente degli Stati Uniti d'America, potrebbe essere in grado di raggiungere una velocità fino a Mach 5. Di che velocità stiamo parlando? Basti pensare che il gli aeroplani commerciali di linea viaggiano sotto Mach 1, mentre gli aerei militari possono superarlo e arrivare a velocità Mach 2 o 3.

A questo proposito l'aeronautica americana ha appena assegnato un contratto alla startup aerospaziale Hermeus, così come riporta Business Insider, che prevede la prima versione di questo nuovissimo Air Force One. L'azienda ha già costruito e testato un prototipo di motore. Attualmente all'appello manca solo il resto dell'aereo, che si deve ancora costruire.

Hermeus ha lavorato al suo motore ipersonico per oltre un anno e ha completato i test a marzo. La startup è solo all'inizio: ora che ha questo contratto con l'Air Force, infatti, dovrà assicurarsi che il suo velivolo soddisfi determinati standard rigorosi. Il tutto - secondo le dichiarazioni della compagnia a capo del progetto - potrebbe già essere possibile con la tecnologia esistente.

"Vogliamo fare ingegneria, non scienza", ha dichiarato l'anno scorso ad Ars Technica il COO (chief operating officer, il direttore operativo) Skyler Shuford. La versione ipersonica dell'Air Force One, tuttavia, potrebbe non essere così vicina come pensiamo. Boeing, infatti, è già pronta a consegnare il prossimo veicolo già nel 2021 e il modello ipersonico di Hermeus servirebbe come eventuale sostituzione di quell'aereo.

Insomma, la startup ha ancora molto tempo per lavorare al velivolo. Con una velocità Mach 5 (5 volte più veloce della velocità del suono), pari a 4830 chilometri all'ora, un volo da New York a Londra impiegherebbe 90 minuti anziché 7 ore.