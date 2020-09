Il prossimo cibo del futuro in sostituzione dei frutti di mare? Le meduse!

Scrutando i documenti di pesca industriale, i ricercatori di un nuovo studio hanno identificato quasi 100 specie in via di estinzione vendute come frutti di mare. Ovviamente tutto questo viene fatto in modo illegale.

"Le specie che non sono carine come le balene o le tartarughe marine spesso non finiscono per ottenere la protezione che meritano", afferma a ScienceAlert Leslie Roberson, biologa dell'Università del Queensland (UQ) e primo autore del nuovo articolo. Tra il 2006 e il 2014, il team ha trovato registrazioni di 92 specie di frutti di mare vulnerabili o in via di estinzione (11 delle quali in pericolo critico) catturate, registrate e vendute, 13 delle quali a livello internazionale.

Il fatto più sconcertante è che si tratta solo di una piccolissima parte del vero problema. "Abbiamo esaminato solo le catture e le importazioni segnalate, senza nemmeno scavare nella pesca illegale e non dichiarata, e abbiamo trovato 92 specie che vengono catturate o commerciate nonostante siano elencate come minacciate di estinzione a livello mondiale", dichiara la scienziata della conservazione dell'Università del Queensland Carissa Klein.

Tuttavia, potrebbe esistere un sostituto di tutto rispetto per queste specie a rischio: le meduse. Non è la prima volta che gli scienziati lo suggeriscono come fonte di cibo. Nel 2017, i ricercatori in Danimarca hanno prodotto patatine croccanti con questa viscida creatura, mentre in Cina viene mangiata da oltre 1.700 anni. A seconda della specie, inoltre, la loro cattura potrebbe aiutarci a gestire le fioriture di meduse e mantenere in mare altre specie in via di estinzione.

"Dovrebbe essere illegale mangiare qualcosa che è minacciato di estinzione, specialmente le specie che sono in grave pericolo", afferma infine Klein. "Se riusciamo a coordinare meglio la pesca e le politiche di conservazione, possiamo impedire che ciò accada".