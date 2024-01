Il vostro prossimo laptop Windows 11 avrà un tasto dedicato a Copilot

Microsoft ha annunciato il “primo cambiamento significativo alla tastiera dei PC Windows in quasi tre decenni”. Si tratta di un tasto dedicato a Copilot, che sarà disponibile sui computer di nuova generazione e faciliterà l’accesso all’IA.

La novità sarà presentata in via ufficiale in occasione del CES 2024 di Las Vegas che prenderà il via la prossima settimana, ma attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale sappiamo che analogamente al tasto Windows che consentirà di aprire in modo rapido il menù Start, il pulsante Copilot richiamerà il chatbot.

Non si tratta ovviamente di una sorpresa, dal momento che negli ultimi mesi Microsoft ha puntato in maniera importante sull’intelligenza artificiale e Copilot che è arrivato anche su iOS ed Android con un’app dedicata. Secondo la società di Redmond, il pulsante di Copilot rappresenta “un altro step della trasformazione di Windows, in cui Copilot sarà il punto d’ingresso nel mondo dell’intelligenza artificiale”.

Il pulsante sarà disponibile sui nuovi PC in arrivo sul mercato questa primavera, oltre che sui dispositivi della gamma Surface. In attesa di vederlo all’opera, è stato già pubblicato un filmato, a cui rimandiamo.

Cosa ne pensate di questa novità? La ritenete utile o meno? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione commenti della notizia.