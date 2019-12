Il prossimo Millennium Bug sarà nel 2038: segnatevi la data

Venti anni fa, il mondo si svegliava terrorizzato dal Millennium Bug che, secondo le profezie, alla mezzanotte tra il 31 Dicembre 1999 ed il 1 Gennaio 2000 avrebbe dovuto mandare in tilt i sistemi informatici di tutto il pianeta, provocando danni inimmaginabili. Fortunatamente non è stato così, ma non cantate vittoria, perchè c'è una nuova data x.

Secondo quanto affermato da molti, un nuovo Millennium Bug potrebbe verificarsi il 19 Gennaio 2038.

Stefano Zanero, professore di sicurezza informatica del Politecnico di Milano, sulle pagine di Repubblica ha osservato che "è bene iniziare a pensare che servirà un ulteriore aggiornamento dei sistemi informatici. Il problema che si verificherà nel 2038 è molto simile a quello di venti anni fa".

Il motivo è facile da spiegare ed è da ricercare nel sistema operativo Unix a 32bit, che segnando il tempo contando i secondi dal 1 Gennaio 1970 è in grado di calcolare un valore massimo di 2.217.438.647, che si esaurirà proprio il 19 Gennaio 2038. E nonostante molti sistemi siano passati ai 64 bit, a 32 bit ce ne sono attivi ancora milioni, che bisognerà aggiornare.

"Inoltre, dato che partendo da Unix sono stati sviluppati anche molti protocolli di Rete, quei protocolli che consentono ai dispositivi smart che ci circondano di comunicare tra loro, toccherà lavorare anche su quelli" continua Zanero.

Il tempo per effettuare l'aggiornamento c'è, la palla ora passa a chi di dovere.