Il prossimo Motorola RAZR 2020 si mostra nei primi render trapelati online

Motorola RAZR 2020 è in cantiere e i tipster hanno già delle immagini da mostrarci. L’edizione di quest’anno dello smartphone pieghevole di Motorola è stata mostrata dal rinomato Evan Blass, noto anche come evleaks, e si chiamerebbe “Odyssey” o “RAZR 5G”.

I render ci mostrano un Motorola RAZR in colore Mercury Silver molto simile a quello lanciato nel 2019 e arrivato in Italia nel febbraio 2020; RAZR qui è visibile nelle sue tre forme: chiuso, parzialmente aperto e completamente aperto. Oltre a queste immagini, però, Evan Blass non ha reso note altre informazioni.

Alcuni dettagli li aveva però rivelati XDA Developers nel maggio 2020: il processore in dotazione sarebbe un Qualcomm Snapdragon 765G, dunque con supporto alla rete mobile di quinta generazione; ad accompagnare questo chipset saranno 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e una batteria da 2.845 mAh. Il display principale invece sarà un P-OLED Flex View da 6.2 pollici, mentre quello secondario sarà un Quick View G-OLED da 2.7 pollici. Altre migliorie riguarderanno poi il comparto foto: la lente principale potrebbe essere da 48 MP (rispetto ai 16 del RAZR 2019), mentre il sensore anteriore potrebbe essere da 20 MP (rispetto ai 5 del predecessore).

Non si sa niente, invece, per quanto riguarda il prezzo e la data di lancio. All’evento Galaxy Unpacked del 5 agosto però verrà presentato il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 2, dunque Motorola potrebbe attendere il feedback degli appassionati per apportare modifiche al suo nuovo RAZR 5G.