Prossimo passaggio di questa cometa, su Venere, creerà pioggia di meteore

Il 18 dicembre di quest'anno la cometa C/2021 A1 (Leonard), scoperta recentemente, passerà non vicino la Terra, ma vicino Venere... esattamente a 4,34 milioni di chilometri. Due giorni dopo il corpo celeste sarà in una posizione tale che la scia di polvere della cometa ricadrà sul pianeta, dando vita a una spettacolare "pioggia di meteore".

Una "pioggia" simile sulla Terra si verifica quando il nostro pianeta incrocia il percorso dei detriti lasciati dai molteplici passaggi di una cometa nel corso dei secoli. A seconda dei passaggi, questi eventi sono più o meno importanti: durante la pioggia di meteoriti delle Leonidi del 1833 furono viste 100.000 meteore all'ora nel cielo.

Lo studio, accettato per la pubblicazione sulla rivista The Astronomical Journal e pubblicato sul server di prestampa arXIV.org, ci spiega che la possibilità di vedere le meteore colpire l'atmosfera di Venere sarà molto bassa ma non impossibile. Dalla Terra, inoltre, potremmo assistere a questo raro e incredibile evento (anche se la possibilità deve essere ancora confermata).

Molto probabilmente l'evento non si verificherà mai, ma sarà possibile vedere lo stesso la cometa Leonard dal nostro pianeta ad occhio nudo o con un semplice binocolo. Insomma, ne riparleremo sicuramente a dicembre, intanto tenente le dita incrociate!