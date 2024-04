Il prossimo processore di Apple per i Mac punterà tutto sull'IA: M4 sarà una belva?

A poche settimane dalla presentazione ufficiale dei nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con M3, il popolare giornalista di Bloomberg Mark Gurman parla su quelli che dovrebbero essere i prossimi progetti di Apple per il comparto legato ai laptop ed i PC.

A quanto pare, il colosso di Cupertino starebbe preparando il terreno per la presentazione della nuova gamma di Mac con i chip M4, che dovrebbe avvenire alla fine del 2024. Il nuovo chip si soffermerà principalmente sul miglioramento delle prestazioni legate all’intelligenza artificiale, su cui la società americana intende puntare in maniera importante anche a livello software nel corso di questo anno.

La tempistica coinciderebbe perfettamente con quella del 2023: Apple ha presentato i chip M3, M3 Pro ed M3 Max ad ottobre, quindi è plausibile attendersi un annuncio simile nel 2024. Gurman afferma che l’intera gamma di Mac con M4 dovrebbe arrivare tra fine 2024 ed inizio 2025. A livello tecnico, si dice che le versioni M4 per PC desktop potrebbero supportare fino a 512GB di RAM, un passo in avanti significativo rispetto all’attuale limite di 192GB. I chip a quanto pare saranno sviluppati e prodotti sullo stesso processo a 3nm degli M3, ma TSMC con ogni probabilità utilizzerà una versione migliorata per garantire un incremento delle prestazioni e dell’efficienza energetica.

I primi modelli ad essere aggiornati dovrebbero essere l’iMac, il MacBook Pro da 14 pollici, il MacBook Pro da 16 pollici ed i Mac Mini, seguiti dai MacBook da 13 e 15 pollici, mentre i MacBook Air dovrebbero eseguire nella primavera del 2025, con i Mac Studio pronti ad arrivare a metà 2025 ed i Mac Pro più avanti nel 2025.

La progettazione dei chip sarebbe praticamente alle fasi finali, ed Apple dovrebbe passare a breve alla produzione. Il processore M4 a quanto pare sarà disponibile in tre varianti: i chip hanno il nome in codice Donan per il modello di fascia bassa, Brava per quello di fascia media e Hidra per la fascia alta. Donan dovrebbe essere utilizzato nei MacBook Pro entry-level, nei MacBook Aire nei Mac Mini di fascia alta. Brava invece dovrebbe trovare spazio nel MacBook Pro di fascia alta e nel Mac mini di fascia alta. Hidra invece con ogni probabilità sarà presente nel Mac Pro e dovrebbe essere la variante “Ultra” o “Extreme”. Apple starebbe anche lavorando sul Mac Studio, per cui potrebbe utilizzare delle versioni con un chip M3 nuovo ed una variazione del processore di Brava della gamma M4.

