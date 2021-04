Il prossimo smartphone Nokia avrà una versione personalizzata di Android?

HMD Global, azienda madre dello storico brand finlandese Nokia, starebbe pensando di personalizzare gli smartphone in arrivo sul mercato abbandonando parzialmente il programma Android One di Google per proporre nei dispositivi un sistema operativo con interfaccia custom.

Secondo quanto riportato da XDA Developers, la società in questo periodo starebbe assumendo uno "User Experience Designer", il che suggerisce che HMD Global potrebbe cercare di creare una skin personalizzata per differenziare i suoi telefoni da altri OEM Android. Attualmente, tutti gli smartphone proposti sul mercato a firma Nokia presentano la classica interfaccia utente Android di serie, puntando sul programma Android One per garantire il supporto migliore possibile con due major update firmware del sistema operativo e aggiornamenti di sicurezza per un massimo di tre anni.

L’annuncio pubblicato su Linkedin, però, non rivela molte informazioni oltre al fatto che il progettista UX / UI è responsabile di "elementi dell'interfaccia utente come menu, schede e widget". Di conseguenza, c’è anche una certa possibilità che HMD Global sia semplicemente alla ricerca di un designer per rinnovare le sue app proprietarie. Inoltre, la personalizzazione potrebbe riguardare anche Android One stesso cambiando soltanto menu, schede e widget a seconda delle preferenze di Nokia, in maniera simile alla serie Moto One per casa Motorola. Per questo motivo invitiamo a prendere queste indiscrezioni con le pinze.

Rimanendo in ambito Nokia, il brand presto potrebbe cambiare nomi agli smartphone per lanciare una nuova serie di dispositivi da gaming; o ancora, a metà marzo sono apparsi alcuni dettagli su Nokia 8.4 5G, altro modello in fase di sviluppo.