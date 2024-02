Il prossimo smartphone di Nothing si chiamerà Phone (2a): è ufficiale

In occasione del community update trimestrale, Nothing ha confermato che il suo prossimo smartphone si chiamerà Nothing Phone (2a). Il dispositivo, di cui si è parlato nel video che trovate in apertura, è stato descritto come “progettato per offrire un’user experience quotidiana ottimale”.

A fianco di questo annuncio, Nothing ha anche svelato il lancio del Glyph Developer Kit, una nuova suite che consente alle applicazioni Android di terze parti di controllare l’interfaccia Glyph, che è esclusiva degli smartphone Nothing.

Nothing ha anche comunicato la nomina di Jillian Gengross a nuovo VP Marketing. Nel comunicato la società evidenzia che “con 12 anni di esperienza in Amazon Music, Gerngross supervisionerà la strategia di marketing globale, compresi i lanci dei telefoni Nothing e dei nuovi prodotti audio, che promettono di rendere questa categoria di prodotti ancora più divertente”.

Infine, oltre al Community Update, CMF by Nothing ha annunciato l'imminente arrivo di CMF Buds e CMF Neckband Pro e l’espansione delle sue capacità ingegneristiche in sette uffici di tutto il mondo.

Proprio qualche giorno fa, sono state svelate le specifiche complete di Nothing Phone (2a), che secondo molti potrebbe debuttare al MWC 2024.