Il prossimo smartphone Samsung potrebbe avere una fotocamera pop-up

Non si tratta dell'ultima invenzione nel campo degli smartphone ma rappresenterebbe sicuramente una novità in casa Samsung. L'azienda Coreana potrebbe introdurre una camera frontale con sistema a scomparsa su un suo prossimo telefono. Ciò permetterebbe di avere un display completamente privo di cornici ed eliminare i fastidiosi notch a goccia o fori laterali.

Alcuni produttori hanno già implementato questa caratteristica sui propri device. Tra questi troviamo, ad esempio, Oneplus ed Oppo.

In rete sono comparsi diversi rendering grazie alla collaborazione tra il il sito web Pigtou e OnLeaks, che mostrerebbero il nuovo dispositivo da varie angolazioni. E' possibile notare la presenza di uno scanner per le impronte digitali posto sul retro, con la presenza di tre fotocamere poste in verticale. Con ogni probabilità, lo smartphone farà parte della serie Galaxy A, dedicata ai medio di gamma e non alla ben più nota serie S.

La fotocamera selfie è contenuta in un piccolo quadrato che si solleva dalla parte superiore del telefono. Le immagini ci mostrano anche la presenza di una porta di tipo USB-C, la mancanza del jack per le cuffie ed un design completamente borderless con cornici molto ridotte, soprattutto nella parte superiore.

Facciamo riferimento esclusivamente a delle indiscrezioni, quindi potrebbero non rispecchiare la realtà. Sarà dunque necessario attendere informazioni ufficiali da parte della casa Coreana. Già in passato, erano trapelate immagini a riguardo della serie Galaxy A per poi rivelarsi, a seguito della presentazione, del tutto infondate .

In attesa di novità, vi lasciamo alla recensione del OnePlus 7 Pro, che adotta lo stesso meccanismo di fotocamera frontale a scomparsa.