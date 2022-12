Il prossimo viaggio fallo per... dormire! Scopriamo il turismo del sonno

Andare in vacanza per migliorare le abitudini del sonno? Proprio così, sembra esserci un vero e proprio turismo del sonno. Se scoprire qual è il miglior lato per dormire non vi è bastato, ecco l'ennesima curiosità per i più assonnati.

Andare in vacanza per cercare di migliorare le proprie abitudini e nello specifico quelle legate al sonno appare quasi un'utopia, eppure il turismo del sonno sembra crescere sempre più negli ultimi anni con un numero maggiore di soggiorni incentrati proprio sul riposo.

A quanto pare, l'interesse sembra essere aumentato a seguito della situazione pandemica. Sono nati infatti una serie di stabilimenti di alto profilo che nello specifico hanno focalizzato l'attenzione su tutti coloro che soffrono di privazione del sonno.

Basti pensare al Park Hyatt New York che negli ultimi 12 mesi ha aperto la Bryte Restorative Sleep Suite ovvero una suite di circa 80 metri quadrati ricca di servizi che migliorano il sonno, così come all'hotel londinese Zedwell dotato di camere a insonorizzazione innovativa o ancora al primo Hästens Sleep Spa, hotel svedese caratterizzato da 15 camere. La domanda che sorge spontanea è: Perché? Come mai il sonno è diventato un obiettivo così importante per l'industria dei viaggi?

A cercare di dare una risposta a tale quesito è la dott.ssa Robbins, ricercatrice del sonno e coautrice del libro "Sleep for Success" che afferma: "Le persone spesso associano il viaggio a pasti decadenti, prolungando l'orario del letto, le attrazioni e le cose che fai mentre viaggi, quasi a costo del sonno", e aggiunge: "Ora, penso che ci sia stato un enorme cambiamento sismico nella nostra consapevolezza collettiva e nell'assegnazione delle priorità al benessere e al benessere."

A quanto pare, dopo il Covid-19 sembrerebbe esserci stata una maggiore attenzione verso la salute e il proprio riposo, attuando magari anche piccole accortezze come non bere mai un bicchiere prima di andare a dormire, che sicuramente potrebbero garantire una migliore qualità del nostro sonno.