Il prossimo modo per volare tra due città? Attraverso dirigibili, ma per un nobile motivo

Una startup chiamata Hybrid Air Vehicles (HAV) ha un'idea davvero insolita per ridurre le emissioni dell'industria dell'aviazione: sostituire gli aeroplani con dirigibili, almeno per quanto riguarda i voli a corto raggio. In questo modo le emissioni di CO2 potrebbero essere ridotte in modo davvero significativo.

Secondo quanto riporta l'Hybrid Air Vehicles, infatti, i loro veicoli emettono solo circa il dieci percento dei gas serra di un normale aereo di linea, e quel numero potrebbe ridursi ulteriormente mentre la compagnia lavora per elettrificare la sua flotta.

Tom Grundy, CEO di HAV, ha paragonato i dirigibili della sua azienda a un "traghetto veloce". La compagnia afferma che un viaggio con dirigibile a corto raggio richiederebbe quasi la stessa quantità di tempo di un aereo (considerando non solo il viaggio, ma anche il check-in e l'attesa media spesa in un aeroporto).

Attualmente la start-up sta elaborando accordi e partnership con le compagnie aeree esistenti, secondo quanto riporta The Guardian, ma la speranza è quella di annunciare le rotte nei prossimi mesi. Successivamente le compagnie aeree che aderiscono all'idea potrebbero essere in grado di iniziare a ridurre il numero di voli tra le città vicine.

"Questo non è un prodotto di lusso", ha dichiarato Grundy a The Guardian, "è una soluzione pratica alle sfide poste dalla crisi climatica".