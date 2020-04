Proteggere il permafrost dallo scioglimento? Liberando branchi di animali nell'Artico

Secondo un nuovo studio, branchi di cavalli, bisonti e renne potrebbero svolgere un ruolo molto importante per frenare l'accelerazione del riscaldamento globale. Una simulazione computerizzata basata su dati reali, rileva che con un numero sufficiente di animali, l'80% di tutti i suoli di permafrost potrebbe essere preservato nel 2100.

Il permafrost è uno spesso strato di terreno che rimane ghiacciato tutto l'anno. A causa del caldo anomalo in tutte le ragioni dell'Artico, gran parte del permafrost non è più congelato in modo permanente. Lo scongelamento rilascia gas serra, che va poi a finire nell'atmosfera. Questo fatto potrebbe creare un ciclo: riscaldando ulteriormente l'atmosfera, viene scongelando più terreno, che a sua volta rilascia più gas serra.

In inverno il permafrost di Chersky, in Siberia, rimane a circa -10 gradi Celsius, anche se l'aria può essere molto più fredda. L'idea di base della proposta è quella di utilizzare gli animali poiché con i loro zoccoli possono disperdere la neve, comprimere il terreno e raffreddarlo. Potrebbe sembrare incredibile, ma l'idea ha funzionato: 100 animali su un'area di un chilometro quadrato, hanno dimezzato l'altezza media del manto nevoso, riducendo drasticamente l'effetto isolante, esponendo il suolo all'aria sovrastante più fredda e intensificando il congelamento del permafrost.

Che impatto potrebbe aver tutto ciò su una base molto più ampia? Christian Beer dell'Università di Amburgo e il suo team hanno condotto una simulazione. I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica Scientific Reports, mostrano che se le emissioni continuano ad aumentare incontrollate possiamo aspettarci un aumento delle temperature del permafrost, che causerebbero il disgelo della metà di tutto il permafrost entro il 2100.

Al contrario, con le mandrie di animali che ripopolano queste zone, il terreno si riscalderebbe solo della metà. Ciò sarebbe sufficiente per preservare l'80% dell'attuale permafrost alla fine del secolo. "Questo tipo di manipolazione naturale negli ecosistemi che sono particolarmente rilevanti per il sistema climatico fino ad oggi è stato a malapena studiato, ma ha un enorme potenziale", ha detto Beer.

"Oggi abbiamo una media di 5 renne per chilometro quadrato attraverso l'Artico. Con 15 per chilometro quadrato potremmo già risparmiare il 70% di permafrost secondo i nostri calcoli", afferma l'uomo. "Può essere utopistico immaginare di reinsediare mandrie di animali selvatici in tutte le regioni di permafrost dell'emisfero settentrionale. Ma i risultati indicano che l'utilizzo di un minor numero di animali produrrebbe comunque un effetto rinfrescante".

Come passo successivo della ricerca, Beer prevede di collaborare con dei biologi per capire come diffondere questi animali attraverso il paesaggio.