Proteggi casa con il sistema di allarme Kit Ring Alarm, PREZZO MAI VISTO!

Kit Ring Alarm - S è un sofisticato sistema per la sicurezza della propria casa, del proprio ufficio o di altri ambienti, che include una stazione base, un tastierino, un sensore di contatto, un sensore di movimento e un amplificatore wifi.

Puoi comodamente inserire e disinserire il sistema di allarme Ring Alarm con un semplice clic nell'app Ring.

I sensori possono essere montati sulle porte e sui telai delle finestre, così da tenere sotto controllo tutta la casa. O, quanto meno, le zone di maggiore interesse.

I discreti sensori di movimento possono essere montati negli angoli della stanza o sulle pareti piane e inviano notifiche in tempo reale quando viene rilevato un movimento in casa. Utilizza l'app Ring per controllare tutto da un'unica e semplice dashboard.

Non è necessario l'intervento di un tecnico, essendo molto semplice da montare, quindi questo costituirà un ulteriore risparmio. Basterà seguire la semplice procedura tramite l'app Ring.

In seguito, potrai anche aggiungere altri sensori di movimento, sensori di contatto o una sirena per esterni. Il monitoraggio assistito offre un aiuto extra da parte dei tuoi contatti designati quando si verifica un'emergenza.

Potrai gestirlo anche a voce associandolo ad Alexa, per attivare e disattivare il sistema di allarme Ring Alarm semplicemente con la voce.

