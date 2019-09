Questa proteina può 'accendere' e 'spegnere' i geni presenti nelle cellule

Il nostro corpo ha tantissime cellule,decine di miliardi per la precisione, che derivano da un’unica cellula eppure esse assolvono tutte a ruoli estremamente diversi.

Pensiamo, per esempio, a ad una cellula della cute e ad una del fegato.

Le cellule del fegato, tra le altre cose, si occupano anche di rimuovere le sostanze tossiche dal sangue mentre quelle dell’epidermide hanno la capacità di proteggerci dagli attacchi esterni e di creare una barriera tra l’esterno e l’interno.

Ebbene queste cellule, che derivano tutte da un'unica cellula, condividono lo stesso DNA che è attivo solo in determinate porzioni della propria elica e le cellule appartenenti ad uno stesso organo condividono quelle specifiche porzioni dell’elica del DNA.

In base a quanto detto, è fondamentale conoscere il meccanismo che attiva o blocca determinate porzioni di DNA.

Si possono immaginare queste proteine che regolano l’attivazione del DNA come un interruttore. Quando è acceso, il DNA può sintetizzare quelle proteine, quando è spento, non può.

Da qui si capisce come le cellule possano quindi specializzarsi nei vari tessuti che tutti conosciamo.

Una ricerca dell’Università di Copenhagen e del Memorial Sloan Kittering Cancer Ceter ha messo in luce che la proteina principale responsabile della corretta regolazione genica, la cosiddetta PCR2, lavora in concerto con altre sei proteine e, tutte e sei, aiutano la PCR2 ad ancorarsi nei posti “giusti” all’interno del DNA.

Ciò che hanno notato, anche, è che finché rimane solamente una delle sei proteine insieme a PCR2, l’abilità di quest’ultima rimane del tutto inalterata.

I ricercatori hanno combinato queste proteine in 15 modi, tutti differenti, e da queste combinazioni hanno via via tolto una proteina alla volta.

Utilizzando questo elegante metodo, gli scienziati hanno studiato il contributo delle singole proteine all’interno del complesso PRC2.