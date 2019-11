Questa protesi 'bionica' è stata creata in sole 10 ore usando la stampa 3D

Un team di ingegneri dell'Università di Warwick, grazie all'assistenza di altre aziende specializzate del settore, ha creato una protesi bionica in sole 10 ore grazie alla stampa 3D, un risultato che ha dell'incredibile.

L'opera fa parte del progetto IMPACT, reso possibile grazie a un contributo di 900.000 sterline da parte dell'agenzia del Regno Unito Innovate UK, un ente pubblico dello stato. La mano bionica è dotata di sensori muscolari per controllare un pollice articolato.

Il team IMPACT ha aggiunto alla protesi dei circuiti elettrici, collegati a dei sensori muscolari e che controllano a loro volta il movimento del braccio grazie al motore e alla batteria incorporati nella struttura della mano bionica.

È stato creato anche un sito web in cui è possibile ordinare il prodotto. Gli acquirenti non devono far altro che inserire le misure richieste e selezionare il colore desiderato. Per la creazione, invece, viene utilizzata una stampante 3D multi-asse e multi-materiale.

"WMG è lieta di essere partner del progetto IMPACT, contribuendo a fornire questa tecnologia innovativa e rivoluzionaria, che sicuramente aiuta a mettere il PLC britannico all'avanguardia nella ricerca e nello sviluppo della stampa 3D a livello globale", ha affermato infine il dott. Greg Gibbons dell'University of Warwick. Un risultato che promette di agevolare la vita a tutti coloro che, purtroppo, hanno perso un arto.