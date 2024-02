Protesi cerebrali per potenziare la memoria: Cyberpunk arriva nel mondo reale

In uno studio pubblicato su Frontiers in Computational Neuroscience, un team di neuroscienziati ha letteralmente "hackerato" i percorsi della memoria del cervello con un nuovo sistema protesico, che potrebbe aiutare a migliorare il recupero di ricordi specifici.

"Qui non solo mettiamo in evidenza una tecnica innovativa per la neurostimolazione per migliorare la memoria, ma dimostriamo anche che la stimolazione della memoria non è limitata solo a un approccio generale ma può anche essere applicata a informazioni specifiche che sono fondamentali per una persona", spiega il neuroscienziato Brent Roeder della Scuola di Medicina della WFU.

Solo poche settimane fa abbiamo visto cosa potranno presto fare i non vedenti, mentre questa volta si tratta nello specifico di una ricerca condotta dalla Wake Forest University (WFU) e dalla University of Southern California (USC). Gli esperimenti sono stati condotti su 14 adulti affetti da epilessia, ai quali sono stati applicati elettrodi cerebrali per individuare gli epicentri delle loro crisi.

Successivamente, i partecipanti hanno preso parte a un test di memoria visiva. Dopo aver codificato gli impulsi nervosi fisiologici che avvengono durante la memorizzazione, attraverso avanzati software è stato possibile realizzare dei modelli di neurostimolazione specifici per ciascun individuo legati alla memorizzazione di immagini di animali, edifici, piante, strumenti e veicoli. I primi risultati sembrano decisamente incoraggianti.

Quando quegli stessi "codici" neurali fisiologici sono stati reinseriti artificialmente nell'ippocampo attraverso la neurostimolazione durante il processo di elaborazione del ricordo, i partecipanti allo studio sono risultati più bravi nel far corrispondere le immagini precedentemente osservate in circa il 22% dei casi.

Per quanto possa apparire una percentuale bassa e dopo aver visto gli esperimenti di Neuralink sugli esseri umani, è opportuno sottolineare come i risultati siano balzati a quasi il 38% quando i ricercatori hanno stimolato entrambi gli emisferi del cervello e si sono concentrati solo sui partecipanti con memoria compromessa.

"Il nostro obiettivo è creare un intervento in grado di ripristinare la funzione della memoria persa a causa del morbo di Alzheimer, di un ictus o di un trauma cranico. Abbiamo scoperto che il cambiamento più pronunciato si è verificato nelle persone che avevano problemi di memoria", afferma lo stesso Roeder.

Inutile negarlo, per quanto possano essere nobili i propositi del team di ricerca, la memoria di noi videogiocatori ci porta subito a quel Cyberpunk 2077 di cui tanto si è parlato negli ultimi anni. Starà solo alla coscienza di ognuno di noi utilizzare nel migliore dei modi ciò che verrà presto realizzato dalla comunità scientifica.