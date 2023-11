Delle protesi mammarie hanno salvato la vita di un uomo, ecco come

Davey Bauer, un uomo di 34 anni, si è trovato in una situazione disperata quando i suoi polmoni, gravemente infetti da un ceppo di batteri resistenti ai farmaci, hanno smesso di funzionare correttamente. I medici si sono trovati di fronte a un dilemma senza precedenti: come sostituire temporaneamente gli organi vitali del paziente?

La soluzione, sorprendentemente, è arrivata sotto forma di un paio di impianti mammari di taglia DD. Questi impianti non convenzionali sono stati utilizzati per riempire il vuoto lasciato dalla rimozione dei polmoni di Bauer, permettendo al suo sistema cardiovascolare di funzionare correttamente in attesa di un trapianto di polmoni.

Bauer, un fumatore da un pacco al giorno fin dai suoi vent'anni, aveva scelto di passare allo svapo nel 2014, credendo fosse un'alternativa più salutare. Tuttavia, quando ha contratto l'influenza nell'aprile di quest'anno, i suoi polmoni non sono stati in grado di affrontare la malattia, portando a un'infezione secondaria che nessun antibiotico sembrava in grado di curare.

In preda a una grave difficoltà respiratoria, Bauer si è recato in un ospedale di St. Louis, dove la gravità della sua condizione è stata immediatamente riconosciuta. È stato messo su un sistema ECMO (ossigenazione a membrana extracorporea) per svolgere il compito dei polmoni nel bilanciare i gas nel sangue, ma era chiaro che il tempo stava scadendo. "I polmoni di Davey erano così pesantemente infetti che hanno iniziato a liquefarsi," ha spiegato Rade Tomic, pneumologo della Northwestern Medicine.

"Se guardavi la sua radiografia, non c'era più nulla - i polmoni erano completamente riempiti di pus." La squadra medica, di fronte a questa situazione senza precedenti, ha dovuto pensare fuori dagli schemi. Avevano bisogno di qualcosa di malleabile, sterile e fatto di un materiale che non avrebbe reagito con il sistema immunitario già compromesso del paziente.

Gli impianti mammari si sono rivelati la soluzione perfetta. Fortunatamente per Bauer, un donatore di polmoni è stato trovato il giorno dopo la rimozione dei suoi vecchi polmoni, il 26 maggio. Il 28 maggio, gli impianti temporanei sono stati rimossi e un nuovo set di polmoni sani è stato trapiantato. Dopo diversi mesi di recupero e terapia riabilitativa, la vita sembra molto più luminosa per Bauer, che non solo ha riacquistato la salute, ma ha anche un nuovo soprannome: "DD Davey".