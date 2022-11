Le proteste in Cina inguaiano Apple: grossi problemi con le vendite di iPhone 14 Pro

Le proteste nello stabilimento Foxconn di iPhone 14 stanno mettendo in seria difficoltà Apple con le vendite di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, in un periodo da sempre florido: quello natalizio. A spiegarlo in una nota è l’analista Ming-Chi Kuo.

In una nota, Kuo ha affermato che la produzione di iPhone nello stabilimento di Zhengzhou è stata significativamente influenzata dalle proteste dei lavoratori che si sono mobilitati per ottenere condizioni migliori. La fabbrica a quanto pare ha ridotto del 20% le sue spedizioni di iPhone previste per il quarto trimestre del 2022, a 70-75 milioni di unità rispetto ad una richiesta di mercato di 80-85 milioni.

A dicembre la situazione dovrebbe migliorare ed il tasso medio di utilizzo dell’impianto dovrebbe passare dal 20 al 30-40%, ma non basterà per soddisfare la domanda e molti utenti resteranno senza iPhone 14 Pro sotto l’albero.

Kuo ritiene anche che i problemi di produzione potrebbero portare ad entrate inferiori per Apple nell’ultimo trimestre dell’anno, andando ad intaccare il bilancio. A pesare sarà però anche la recessione, che potrebbe far svanire la domanda.

Su queste pagine qualche giorno fa abbiamo spiegato dove trovare iPhone 14 Pro e Pro Max per Natale, dal momento che sul sito web Apple le stime di consegna vanno ben al di la del periodo di Natale.