Proteste in Iran, incredibile attacco hacker alla TV di Stato dai manifestanti

Continuano le proteste in Iran dopo la morte di Masha Amini. I manifestanti stanno continuando a scagliarsi contro il regime del leader Al Khamenei e nella giornata di ieri il livello dello scontro è cresciuto ulteriormente, con un incredibile attacco hacker ai danni della TV di Stato.

Secondo quanto riportato dalla BBC, l’emittente statale è stata violata durante il notiziario, che è stato sostituito con l’immagine di una maschera e una fotografia del leader supremo con delle fiamme intorno a lui. Il gruppo dietro la controffensiva si è fatto chiamare “Adalat Ali” o “Ali’s Justice”, ed ha invitato gli spettatori ad unirsi alle proteste in quanto “il sangue dei nostri giovani gocciola dalle sue mani”.

La morte della 22ene curda iraniana, avvenuta lo scorso 16 Settembre dopo tre giorni dall’arresto, ha scatenato una serie di proteste in tutto il paese ed anche a livello internazionale, dove molte personalità dello spettacolo e non hanno solidarizzato con il popolo che sta scendendo in piazza per ribellarsi contro l’Ayatollah.

Lo scorso settembre anche Anonymous aveva preso di mira il Governo iraniano per il caso Masha Amini: il gruppo di hacktivisti aveva annunciato il lancio di un’operazione informatica contro il governo iraniano, ed aveva definito la morte di Amini "ultima goccia. La gente si è mobilitata e le strade sono piene di grida di libertà e grida di persone coraggiose. Il popolo iraniano non è solo".