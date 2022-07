Proteste e scontri in Cina per lo scandalo dei conti congelati: cosa succede?

Quello che in molti ormai definiscono come il più grande scandalo finanziario cinese assume delle tinte ancora più drammatiche dopo gli scontri delle ultime ore tra i manifestanti e dei non meglio identificati "uomini in bianco". Ma cosa sta succedendo?

Domenica mattina, un migliaio di utenti ormai disperati per via del blocco dei loro conti correnti si erano raggruppati nella filiale di Zhenzhou della Banca Popolare Cinese.

Stando alle testimonianze raccolte dal South China Morning Post, i correntisti arrivavano da tutte le parti della Cina e si erano organizzati in file ordinate per protestare con cartelloni recitanti frasi del tipo "No depositi, no diritti umani" o "Banche di Henan, ridateci i nostri soldi".

Pochi istanti dopo l'inizio delle proteste, centinaia di uomini vestiti di bianco e in pantaloni scuri avrebbero circondato i manifestanti, mentre la polizia locale è rimasta in disparte.

Qualche ora dopo, in seguito ai reiterati inviti a disperdersi, gli uomini in bianco avrebbero iniziato prima a strattonare e poi ad alzare le mani nei confronti dei manifestanti.

Alcuni fortunati sono riusciti a scappare; altri, invece, come la gestante Feng Tianyu, sarebbero stati circondati e assaliti anche da più uomini contemporaneamente.

La situazione va avanti ormai da mesi. Per l'esattezza le prime banche avrebbero iniziato a congelare conti già ad aprile del 2022 per "aggiornamenti di sistema" senza più riaprire. Per l'esattezza sarebbero quattro gli istituti di credito in cui l'Henan Xincaifu Group Investment Holding, una società di investimenti, aveva quote azionarie e a quanto pare aveva messo in piedi una maxi truffa ai danni di piccoli risparmiatori.

A questo si aggiungono le crescenti preoccupazioni per una possibile manipolazione del sistema di pass Covid da parte di enti governativi per prevenire l'organizzazione di nuove proteste, sempre secondo quanto riportato da SCMP.