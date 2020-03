Una protostella continua a crescere in condizioni estreme

Una gigantesca protostella sta continuando a crescere, nonostante i fortissimi venti che emette e che spazzano via il gas che cade sull'oggetto centrale. Questa scoperta può risolvere un mistero: come fanno alcune stelle a crescere così tanto?

Le protostelle crescono attirando gas caldo dal disco di accrescimento. Una volta che hanno superato una certa taglia, iniziano ad emettere della luce ultravioletta che rallenta il processo.

Alcuni calcoli teorici hanno mostrato come questo processo sia insufficiente a fermare l'accrescimento. Ma non ci sono abbastanza evidenze sperimentali per supportare questa tesi.

Yichen Zhang del RIKEN Star and Planet Formation Laboratory, utilizzando il radiotelescopio ALMA, hanno studiato una protostella chiamata G45.47+0.05. Hanno cercato l'emissione radio dovuta alla ricombinazione dell'idrogeno e quando un elettrone urta uno ione senza essere catturato da quest'ultimo. Sono entrambi segnali che ci dicono che il gas è ionizzato.

Le osservazioni hanno mostrato che il gas ha una temperatura pari a 10.000 gradi celsius e ha una velocità di 30km/s. Questo suggerisce che la regione interna, a forma di clessidra, è riempita di gas ionizzato lanciato dalla protostella.

"Questa è la prima osservazione robusta di un flusso dovuto alla fotoevaporazione del gas provocato da una stella in formazione," afferma Zhang. "La struttura del flusso è risolta chiaramente, il che ci permette di studiare la distribuzione di materia e la sua dinamica."

La protostella è già dalle 30 alle 50 volte più grande del nostro Sole, ma i ricercatori hanno scoperto che sta ancora crescendo, grazie all'osservazione di un jet (di uno di questi oggetti è stata misurata addirittura la massa). I ricercatori studieranno in dettaglio come il flusso uscente interagisce con l'ambiente circostante. Sono sempre alla ricerca di nuove protostelle da studiare.