Il prototipo dell'astronave SN15 di SpaceX è pronto per il lancio

SpaceX, la compagnia privata aereospaziale di Elon Musk, sembra essere pronta ad avviare i test per il suo prototipo SN15. Sicuramente c'è qualcosa che non vi torna: come mai si è passato direttamente a SN15? Visto che recentemente si è visto all'opera il prototipo SN11. No, non vi siete persi gli altri lanci, ma è una scelta voluta dalla compagnia.

Attualmente, infatti, SpaceX ha posizionato il prototipo sulla sua rampa di lancio nel Texas meridionale giovedì 8 aprile. Il prototipo precedente, SN11, ha effettuato un grandioso volo di 10 chilometri il 30 marzo, stava procedendo tutto senza intoppi ma, mentre si preparava per l'atterraggio, il veicolo ha subito un grave problema.

Un problema comune che si è verificato in tutti e quattro i prototipi di astronave che hanno tentato di superare questo obiettivo negli ultimi quattro mesi. Gli esperti sperano che SN15 riesca nell'impresa e, secondo i pareri, questa volta c'è motivo di essere davvero ottimisti. Anche lo stesso Elon Musk, CEO della compagnia, ha dichiarato che - secondo lui - il prototipo riuscirà nell'impresa.

Il motivo è semplice: sono stati attuati "centinaia di miglioramenti di progettazione tra strutture, avionica/software ed engine". Questi veicoli spaziali, prototipi della futura "Starship" avranno l'obiettivo ultimo di portare gli esseri umani prima sulla Luna e, successivamente, su Marte, il pianeta che Elon Musk desidera colonizzare.