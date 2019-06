Ecco un prototipo del gateway lunare, la stazione spaziale che ci riporterà sulla Luna

Come vi abbiamo ampiamente raccontato sulle nostre pagine, la NASA ha intenzione di ritornare sulla Luna nel 2024. Questa volta però vuole restarci e lo farà mediante un gateway lunare, una sorta di stazione spaziale in orbita intorno al nostro satellite che faciliterà gli spostamenti verso la Luna.

A questo proposito la NASA e la compagnia aerospaziale Northrop Grumman Innovation Systems, hanno completato un test sulla Terra di un prototipo di questa stazione spaziale. Il gateway lunare è un elemento chiave del programma Artemis della NASA, e la compagnia non può permettersi errori.

La struttura dovrà infatti fornire una base orbitale attorno alla Luna per permettere agli astronauti di scendere sulla superficie lunare o di esplorare lo spazio.

I comandanti dell'equipaggio NGIS e NASA hanno quindi completato una serie di test a larga scala, al Johnson Space Center della NASA, per due moduli abitativi e una camera di equilibrio/tunnel.

Il prototipo in questione è equipaggiato con attrezzature per l'esercizio fisico dell'equipaggio, sistemi di supporto vitale, servizi igienici, un oblò per osservare lo spazio, una cambusa, una zona notte, uno scudo per le radiazioni e una postazione di lavoro robotica.

"Come uno dei partner NextSTEP-2 della NASA, Northrop Grumman ha trascorso l'ultimo anno e mezzo a progettare questo habitat", ha dichiarato Chad Davis di Northrop Grumman. "Utilizzando il progetto della nostra navicella spaziale Cygnus, attualmente attraccata con la ISS, abbiamo lavorato per sviluppare un habitat che un giorno consentirà ai futuri astronauti di vivere e lavorare nello spazio profondo".

Questo primo modello è progettato per effettuare 15 anni di operazioni intorno alla Luna, e secondo le recenti dichiarazioni può sostenere quattro astronauti per missioni di lunga durata. Attualmente la NASA sta anche pianificando di mandare dell'equipaggiamento sulla Luna nel 2020.