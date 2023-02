Questo prototipo di GPU 3dfx Voodoo 5 è all'asta: sta raggiungendo cifre astronomiche

Il gigante delle schede video 3dfx è ormai storico: fondato nel 1994, ha dichiarato bancarotta nel 2002 dopo che NVIDIA ne acquistò la maggior parte delle risorse. Ora le GPU del marchio di San Jose sono degli autentici cimeli cercati dai collezionisti, come dimostra il prototipo della Voodoo 5 6000 3700A in vendita all’asta.

A notare su eBay la disponibilità di questo incredibile ed estremamente raro prototipo è stato Loeschzwerg_3DC su Twitter. Stando alla descrizione offerta dal rivenditore, questa scheda vintage è stata rielaborata personalmente dal noto ingegnere 3DFX Hank Semenec per FSAA 8X, con l’obiettivo di risolvere la maggioranza dei bug della gamma Voodoo 5 6000.

Per gtastuntcrew302 (questo il nickname del rivenditore), questo prototipo in “condizioni eccellenti” non è più il pezzo da lui più desiderato nella collezione personale e, per tale ragione, la sta proponendo su eBay all’asta: “Sono giunto alla conclusione che questa carta non è il Santo Graal per me e che ho altri pezzi nella mia collezione di hardware vintage che semplicemente significano di più per me e significheranno sempre di più. Questa carta è stata considerata l'ultimo pezzo del Santo Graal per la maggior parte se non tutti gli appassionati/collezionisti di 3DFX. Questo è il motivo per cui voglio venderlo a qualcuno che lo vedrà davvero come tale. Desidero passare la carta a qualcuno che se ne prenderà cura per gli anni a venire, per preservare la storia e il significato che questa carta ha nel mondo del 3D”, ha spiegato nella descrizione.

Al momento della scrittura della notizia, a quattro giorni dalla segnalazione originale, l’asta ha raggiunto quota 14.000 dollari e si prepara alla conclusione fissata a lunedì 13 febbraio 2023.